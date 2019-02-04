Суд назначил к рассмотрению по существу дело "догхантера" Святогора

"В ходе подготовительного заседания, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу "догхантера" Алексея Святогора. Также по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства", - рассказала Максимец.



По ее словам, следующее заседание состоится 21 февраля в Шевченковском районном суде.



Напомним, 11 октября подготовительное заседание по данному делу было перенесено из-за самоотвода судьи.



Как сообщал УНН, 8 июня 2018 столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.