Суд назначил к рассмотрению по существу дело "догхантера" Святогора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. После подготовительного заседания 1 февраля, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу об известном "догхантере" Алексее Святогоре, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными. Об этом сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"В ходе подготовительного заседания, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу "догхантера" Алексея Святогора. Также по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства", - рассказала Максимец.
По ее словам, следующее заседание состоится 21 февраля в Шевченковском районном суде.
Напомним, 11 октября подготовительное заседание по данному делу было перенесено из-за самоотвода судьи.
Как сообщал УНН, 8 июня 2018 столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.