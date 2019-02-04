Суд призначив до розгляду по суті справу "догхантера" Святогора

"В результаті підготовчого засідання, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі "догхантера" Олексія Святогора. Також за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання», - розповіла Максимець.



За її словами, наступне засідання відбудеться 21 лютого в Шевченківському районному суді.



Нагадаємо, 11 жовтня підготовче засідання по даній справі було перенесено через самовідвід судді.



Як повідомляв УНН, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.