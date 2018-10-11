Дело догхантера Святогора: подготовительное заседание перенесено
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня не смог провести подготовительное судебное заседание по делу о известного "догхантеров" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными, из-за самоотвода судьи Владимира бугель. Об этом УНН сообщили в суде.
"Подготовительное судебное заседание отложено из-за самоотвода судьи", - сказали в суде.
Как пояснили представители суда, судья Бугиль заявил самоотвод во избежание возникновения у постороннего наблюдателя подозрения в личной заинтересованности в деле.
Напомним, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.
11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.
26 июня Апелляционный суд Киева изменил Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.