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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116176 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124172 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163807 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151361 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 139759 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 177723 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118264 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141779 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Дело догхантера Святогора: подготовительное заседание перенесено

Дело догхантера Святогора: подготовительное заседание перенесено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня не смог провести подготовительное судебное заседание по делу о известного "догхантеров" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными, из-за самоотвода судьи Владимира бугель. Об этом УНН сообщили в суде.

"Подготовительное судебное заседание отложено из-за самоотвода судьи", - сказали в суде.

Как пояснили представители суда, судья Бугиль заявил самоотвод во избежание возникновения у постороннего наблюдателя подозрения в личной заинтересованности в деле.

Напомним, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.

11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.

26 июня Апелляционный суд Киева изменил Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

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