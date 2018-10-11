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Справа догхантера Святогора: підготовче засідання перенесено

Справа догхантера Святогора: підготовче засідання перенесено

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні не зміг провести підготовче судове засідання у справі щодо відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого обвинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами, через самовідвід судді Володимира Бугіля. Про це УНН повідомили у суді.

"Підготовче судове засідання відкладено через самовідвід судді", - сказали у суді.

Як пояснили представники суду, суддя Бугіль заявив самовідвід з метою уникнення у стороннього спостерігача підозри в особистій зацікавленості у справі.

Нагадаємо, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.

11 червня Шевченківський районний суд Києва  обрав для відомого “догхантера” Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 липня.

26 червня Апеляційний суд Києва змінив Олексію Святогору запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Святогор підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

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