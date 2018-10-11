Справа догхантера Святогора: підготовче засідання перенесено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні не зміг провести підготовче судове засідання у справі щодо відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого обвинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами, через самовідвід судді Володимира Бугіля. Про це УНН повідомили у суді.
"Підготовче судове засідання відкладено через самовідвід судді", - сказали у суді.
Як пояснили представники суду, суддя Бугіль заявив самовідвід з метою уникнення у стороннього спостерігача підозри в особистій зацікавленості у справі.
Нагадаємо, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.
11 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для відомого “догхантера” Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 липня.
26 червня Апеляційний суд Києва змінив Олексію Святогору запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Святогор підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.