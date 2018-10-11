Справа догхантера Святогора: підготовче засідання перенесено

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні не зміг провести підготовче судове засідання у справі щодо відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого обвинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами, через самовідвід судді Володимира Бугіля. Про це УНН повідомили у суді.