Справу "догхантера" Святогора направлено до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва направлено обвинувальний акт щодо відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого обвинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами. Про це йдеться у повідомленні прокуратури міста Києва, передає УНН.
За інформацією прес-служби, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП України в Києві завершено досудове розслідування стосовно 43-річного киянина за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 КК України (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).
"Згідно з висновками експертизи, яка проводилась в межах даного кримінального провадження, публічні виступи та висловлювання вказаної особи кваліфіковано як такі, що пропагують культ насильства та жорстокості до бездомних тварин, заклики до їх вбивства та підбурювання інших осіб до скоєння подібних дій", - наголосили у відомстві.
У прокуратурі зазначили, що сторони у кримінальному провадженні ознайомились з матеріалами досудового слідства та обвинувальний акт відносно вказаної особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.
11 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для відомого “догхантера” Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 липня.
26 червня Апеляційний суд Києва змінив Олексію Святогору запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.