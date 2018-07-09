Холодницкий отсудил в пользу Украины крупный завод Фирташа в Запорожье

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Хозяйственный суд Запорожской области вернул активы Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) под контроль государства, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Тем самым суд полностью удовлетворил иск главы САП Назара Холодницкого к подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу офшорной компании "Толексис Трейдинг Лимитед".

В феврале 2013 года при президентстве Виктора Януковича Фонд госимущества Украины (ФГИ) заключил с "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний DF Group, договор об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

ФГИ передало в уставный капитал этой компании целостный имущественный комплекс ЗТМК, а Толексис – вклад в размере $110 млн, который должен был пойти на модернизацию производства (крайний срок выполнения обязательств - Iквартал 2015 года).

Несмотря на то, что контрольный пакет предприятия (51%) остался у государства, фактический контроль над комбинатом установил новый менеджмент, "которым большинство из привлеченных инвестиций растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group".

"В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом, на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено всего 20 млн грн", - говорится в сообщении САП.

В связи с невыполнением инвестором взятых на себя обязательств САП подала иск с требованием расторгнуть соглашение и вернуть комбинат под контроль государства.

Напомним, в 2015 году Кабинет министров передал управление государственной долей в размере 51% ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат", 49% которого принадлежит структурам Дмитрия Фирташа, госпредприятию "Объединенная горно-химическая компания".

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