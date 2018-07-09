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Суд повернув майно "ЗТМК" державі – САП

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Господарський суд Запорізької області задовольнив позов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і повернув майно ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" державі, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.

"Сьогодні, 9 липня 2018 року, Господарський суд Запорізької області повністю задовольнив позов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до Компанії “Толексіс Трейдинг Лімітед” про розірвання договору про заснування ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” та до ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” про повернення майна", - зазначили в антикорупційній прокуратурі.

У САП пояснили, що рішення передбачає розірвання договору про заснування ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”№85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України та Компанією “Толексіс Трейдинг Лімітед” в повному обсязі.

Як нагадали у відомстві, у 2013 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України, за результатами проведеного конкурсу, Фондом державного майна України (ФДМ України) з переможцем – офшорною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва, укладено договір про заснування ТОВ "ЗТМК".

Згідно з досягнутими домовленостями, ФДМ України до статутного капіталу новоствореного суб’єкта передано цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні Державного підприємства "ЗТМК".

Компанією TOLEXIS TRADING LIMITED здійснено вклад у грошовій формі в сумі 110 млн доларів США, який мав виключне цільове призначення, а саме для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013 – І квартал 2015 рр.

Попри те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" складає 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій РОЗТРАЧЕНО на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

Надалі ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому, на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Відтак, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) ініційовано розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату повністю до сфери державного управління.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака.

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