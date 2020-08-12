Суд восстановил налоговое уголовное производство против руководства ФК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Шевченковский районный суд города Киева отменил постановление следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве о закрытии налогового уголовного производства, открытого в отношении служебных лиц ООО ФК "Динамо" Киев. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Речь идет об уголовном производстве №32018100000000138, которое зарегистрировано 25 сентября 2018 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи управления финрасследований ГУ ГФС в Киеве. Впрочем, с течением трех месяцев - 19 декабря 2018 года - следователи управления финансовых расследований ГУ ГФС приняли постановление о закрытии указанного дела.
Соответствующее решение органа досудебного расследования было обжаловано в суде. И в апреле текущего года судья Шевченковского райсуда постановление о закрытии налогового производства против "Динамо" отменил.
В обосновании такого решения отмечается, что во время трехмесячного расследования следователями ГФС так и не было выяснено немало обстоятельств.
В частности, с ФК "Динамо" никто не истребовал документы по:
▪️ финансовых взаиморасчетах между "Динамо", компанией "Динамо Киев" (Кипр) и футбольным клубом "Боруссия" (Дортмунд) объемом 25 млн евро, а также касательно выплат солидарности другим клубам;
▪️ по расчетам по заработной плате с футболистами "Динамо" (Киев) в период 2012-2018 годов, в том числе через компанию "Динамо Киев" (Кипр) Лтд;
▪️ по трансферной деятельности в течение 2012-2018 годов "Динамо" и компании "Динамо Киев" (Кипр);
▪️ по выплатам платежей солидарности в связи с трансфером футболистов "Динамо" через компанию "Динамо Киев" (Кипр) за период 2012-2018 годов;
▪️ по аудиторским отчетам "Динамо" за период 2012-2018 годов.
Следователи тоже не допросили должностных лиц "Динамо" Киев, которые могут быть причастны (по утверждению заявителя уголовного производства) к уклонению от уплаты налогов в размере 25 млн евро во время проведения трансфера Андрея Ярмоленко.
Поэтому, изучив материалы дела, суд принял решение об отмене закрытия налогового уголовного производства против "Динамо":
"Постановление старшего следователя по особо важным делам шестого следственного отдела СКП следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве Мельника Д.А. от 19 декабря 2018 года о закрытии уголовного производства №32018100000000138 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины - отменить", - говорится в постановлении.
Как сообщалось в УНН, ГБР также подозревает руководство столичного ФК "Динамо" в неуплате налогов.