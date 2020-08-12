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Суд поновив податкове кримінальне провадження проти керівництва ФК "Динамо"

Суд поновив податкове кримінальне провадження проти керівництва ФК "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва скасував постанову слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві про закриття податкового кримінального провадження, відкритого проти службових осіб ТОВ ФК "Динамо" Київ. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження №32018100000000138, зареєстроване 25 вересня 2018 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі управління фінрозслідувань ГУ ДФС у Києві. Втім, з плином трьох місяців - 19 грудня 2018 року - слідчі управління фінансових розслідувань ГУ ДФС прийняли постанову про закриття вказаної справи.

Відповідне рішення органу досудового розслідування було оскаржено до суду. І у квітні поточного року суддя Шевченківського райсуду постанову про закриття податкового провадження проти "Динамо" скасував.

В обґрунтуванні такого рішення зазначається, що під час тримісячного розслідування слідчими ДФС так і не було з'ясовано чимало обставин.

Зокрема, з ФК "Динамо" ніхто не витребував документи щодо:

▪️ фінансових взаєморозрахунків між "Динамо", компанією "Динамо Київ" (Кіпр) і футбольним клубом "Боруссія" (Дортмунд) обсягом 25 млн євро, а також виплат солідарності іншим клубам;

▪️ щодо розрахунків по заробітній платі з футболістами "Динамо" (Київ) у період 2012-2018 років, у тому числі через компанію "Динамо Київ" (Кіпр) Лтд;

▪️ щодо трансферної діяльності протягом 2012-2018 років "Динамо" і компанії "Динамо Київ" (Кіпр);

▪️ щодо виплат платежів солідарності у зв’язку з трансфером футболістів "Динамо" через компанію "Динамо Київ" (Кіпр) за період 2012-2018 років;

▪️ аудиторські звіти "Динамо" за період 2012-2018 років.

Слідчі також не допитали службових осіб "Динамо" Київ, які, можуть бути причетними (за твердженням заявника кримінального провадження) до ухилення від сплати податків у розмірі 25 млн євро під час проведення трансферу Андрія Ярмоленка.

Тож, вивчивши матеріали справи, суд прийняв рішення про скасування закриття податкового кримінального провадження проти "Динамо":

"Постанову старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Мельника Д.А. від 19 грудня 2018 року про закриття кримінального провадження №32018100000000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - скасувати", - йдеться в ухвалі.

Як повідомлялося в УНН, ДБР також підозрює керівництво столичного ФК "Динамо" у несплаті податків.

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