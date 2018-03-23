Суд начал избирать меру пресечения Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковской районный суд Киева начал избирать народному депутату Надежде Савченко меру пресечения, передает корреспондент УНН.
Савченко доставлена в суд и находится в зале.
"Пока у нас во власти будут преступники, патриоты будут сидеть в тюрьмах... Побывав в украинских СИЗО, я поняла - закон "год за 2" был правильный. Находясь в СИЗО, везде нарушаются мои права - везде видеокамеры... Борясь за европейский путь, мы не создали хотя бы европейские тюрьмы", - заявила она журналистам.
На вопрос "Как вам в тюрьме?" Савченко ответила: "Ничем не отличается от российской". В то же время на вопрос, будет ли объявлена голодовка, она промолчала.
Напомним, 22 марта в ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч .1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.
Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.