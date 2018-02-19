Суд по делу смертельного ДТП в Харькове перенесли на 27 февраля

По словам судьи, на заседание не смогла приехать одна из пострадавших Анна Комар, которая сейчас находится в городе Кременчуге Полтавской области.

В связи с этим судья удовлетворил ходатайство потерпевшей о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции 27 февраля 2018 года. На этом судебное заседание было объявлено закрытым.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.