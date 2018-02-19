Суд по делу смертельного ДТП в Харькове перенесли на 27 февраля

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68653 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84507 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87236 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109080 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100919 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104786 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111744 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122880 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134401 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Суд по делу смертельного ДТП в Харькове перенесли на 27 февраля

Суд по делу смертельного ДТП в Харькове перенесли на 27 февраля

Киев  •  УНН

 • 12318 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в рассмотрении дела по факту смертельного ДТП на улице Сумской до 27 февраля. Об этом сообщает корреспондент УНН.

По словам судьи, на заседание не смогла приехать одна из пострадавших Анна Комар, которая сейчас находится в городе Кременчуге Полтавской области.

В связи с этим судья удовлетворил ходатайство потерпевшей о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции 27 февраля 2018 года. На этом судебное заседание было объявлено закрытым.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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