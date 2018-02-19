Суд по делу смертельного ДТП в Харькове перенесли на 27 февраля
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в рассмотрении дела по факту смертельного ДТП на улице Сумской до 27 февраля. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По словам судьи, на заседание не смогла приехать одна из пострадавших Анна Комар, которая сейчас находится в городе Кременчуге Полтавской области.
В связи с этим судья удовлетворил ходатайство потерпевшей о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции 27 февраля 2018 года. На этом судебное заседание было объявлено закрытым.
Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.