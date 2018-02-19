Суд у справі смертельної ДТП у Харкові перенесли на 27 лютого
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова оголосив перерву у судовому засіданні в справі смертельної ДТП на вулиці Сумській до 27 лютого. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами судді, на засідання не змогла приїхати одна з потерпілих Ганна Комар, яка зараз перебуває у місті Кременчуці Полтавської області.
У зв’язку з цим суддя задовольнив клопотання потерпілої про проведення судового засідання у режимі відеоконференції 27 лютого 2018 року. На цьому судове засідання було оголошено закритим.
Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала - 24-річна Діана Берченко - пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п'ять осіб.