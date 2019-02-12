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Суд по Мангеру объявил перерыв на 4 часа

Суд по Мангеру объявил перерыв на 4 часа

Киев  •  УНН

 • 10548 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Суд по избранию меры защиты к подозреваемому в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявил перерыв на 4 часа для ознакомления с материалами дела стороны защиты. Об этом сообщил судья Александр Кипчарський во время заседания суда, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья считает должным объявить перерыв в заседании. Такой перерыв объявляется на срок 4 часа. Этого будет достаточно для ознакомления защитников с материалами дела", - отметил судья.

По его словам, этого времени будет достаточно, чтобы защитники, которые не получили копию материалов дела, смогли ознакомиться с документами и подготовиться к надлежащей защиты Мангера. К тому сторона защиты просила перенести заседание на завтра, 13 февраля.

Напомним, вчера, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.

Мангер является экс-членом партии "Батькивщина". Он был исключен из членов партии 9 февраля. 

Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.

Как рассказал генпрокурор, ГПУ не имеет права задерживать Мангера - зато его можно только пригласить в суд.

По сообщению пресс-службы Херсонского облсовета, Мангер ушел в отпуск.

31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.

4 ноября 2018, после трех месяцев лечения, активистка умерла.

28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Владиславом Мангер и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

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