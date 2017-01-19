Суд Южной Кореи отказался арестовывать главу Samsung
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Суд Южной Кореи отклонил запрос на арест вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ена, передает УНН со ссылкой на BBC.
Судья пришел к выводу, что достаточных оснований для ареста фактического главы компании Samsung Ли Чжэ Ена, который считается причастным к коррупционному скандалу вокруг подруги президента страны, нет.
Следствие считает, что компания по личному распоряжению Ли Чжэ Ена незаконно перечисляла крупные суммы на счета фондов, подконтрольных близкой подруге президента Чхве Сун Силь.
Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла большой бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанные с ней неправительственные фонды. Именно по расследованию деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, который привел к объявлению импичмента президенту страны Пак Кын Хе.
На прошлой неделе Ли Чжэ Ена вызвали в прокуратуру на допрос, который длился 22 часа.
По данным следствия, крупнейшим из "доноров" был концерн Samsung, который передал несколько миллионов долларов непосредственно подруге президента на обучение ее дочери верховой езде в Германии.
Или Чжэ Ен формально занимает должность вице-президента Samsung. Однако после того, как у его отца и президент компании Ли Гон Хи произошел инфаркт, Ли Чжэ Ен считается фактическим главой корпорации.