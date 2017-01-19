Суд Південної Кореї відмовився арештовувати голову Samsung
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Cуд Південної Кореї відхилив запит на арешт віце-президента компанії Samsung Лі Чже Єна, передає УНН з посиланням на BBC.
Суддя дійшов до висновку, що достатніх підстав для арешту фактичного голови компанії Samsung Лі Чже Єна, який вважається причетним до корупційного скандалу навколо подруги президента країни, немає.
Слідство вважає, що компанія за особистим розпорядженням Лі Чже Єна незаконно перераховувала великі суми на рахунки фондів, підконтрольних близькій подрузі президента Чхве Сун Сіль.
Раніше слідство встановило, що Чхве Сун Сіль незаконно змушувала великий бізнес вносити багатомільйонні пожертви в два пов'язані з нею неурядові фонди. Саме з розслідування діяльності цих фондів почався корупційний скандал, який призвів до оголошення імпічменту президенту країни Пак Кин Хе.
Минулого тижня Лі Чже Єна викликали в прокуратуру на допит, який тривав 22 години.
За даними слідства, найбільшим з "донорів" був концерн Samsung, який передав кілька мільйонів доларів безпосередньо подрузі президента на навчання її дочки верховій їзді в Німеччині.
Чи Чже Ен формально обіймає посаду віце-президента Samsung. Однак після того, як у його батька і президент компанії Лі Гон Хі стався інфаркт, Лі Чже Ен вважається фактичним головою корпорації.