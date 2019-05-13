Суд удалился в совещательную комнату по делу Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева удалился в совещательную комнату по делу новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.
Сторона защиты Зеленского попросила суд закрыть дело, поскольку, по словам адвокатов, в этой ситуации отсутствует состав административного правонарушения.
Напомним, на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского представители полиции составили акт административного правонарушения по незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.
В частности, во время второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень.
Часть 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещает фото и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.
В полиции сообщили, что материалы будут переданы на рассмотрение суда.
Как сообщал УНН, суд начал рассмотрение дела без Зеленского.