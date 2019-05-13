Суд пішов до нарадчої кімнати щодо справи Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва пішов до нарадчої кімнати щодо справи новообраного Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
Сторона захисту Зеленського попросила суд закрити справу, оскільки, за словами адвокатів, у цій ситуації відсутній склад адміністративного правопорушення.
Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.
Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.
У поліції повідомили, що матеріали будуть передані на розгляд суду.
Як повідомляв УНН, суд почав розгляд справи без Зеленського.