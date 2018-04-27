Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Бубенчику на 17 мая

Объявление перерыва обусловлено неявкой народных депутатов, среди которых Владимир Парасюк, Семен Семенченко в судебное заседание.

Стоит отметить, что указанные лица изъявили желание взять И.Бубенчика на поруки и должны лично представить свои объяснения и подтвердить свои обязанности при взятии лица на поруки.

“В судебном заседании объявляется перерыв до 17 мая 16:00”, — сказал следователь судья Алексей Смирнов.

Отметим, суд был вынужден объявлять перерыв в заседании и начинать заново заслушать стороны из-за сбоя в звукозаписывающей системе.

Сбой произошел из-за того, что оператор одного из телеканалов случайно выключил из розетки шнур питания. После этого в суд заседании было объявлено 10-минутный перерыв, который затянулся почти на полтора часа.

Как сообщал УНН, прокуратура просила суд взять Бубенчика под круглосуточный домашний арест.

Напомним, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту.

Активисту Майдана Бубенчика изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.348 “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего” и ч.1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.

В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.