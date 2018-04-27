Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Бубенчику на 17 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 17 мая в судебном заседании по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух и ранении одного милиционера 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Объявление перерыва обусловлено неявкой народных депутатов, среди которых Владимир Парасюк, Семен Семенченко в судебное заседание.
Стоит отметить, что указанные лица изъявили желание взять И.Бубенчика на поруки и должны лично представить свои объяснения и подтвердить свои обязанности при взятии лица на поруки.
“В судебном заседании объявляется перерыв до 17 мая 16:00”, — сказал следователь судья Алексей Смирнов.
Отметим, суд был вынужден объявлять перерыв в заседании и начинать заново заслушать стороны из-за сбоя в звукозаписывающей системе.
Сбой произошел из-за того, что оператор одного из телеканалов случайно выключил из розетки шнур питания. После этого в суд заседании было объявлено 10-минутный перерыв, который затянулся почти на полтора часа.
Как сообщал УНН, прокуратура просила суд взять Бубенчика под круглосуточный домашний арест.
Напомним, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту.
Активисту Майдана Бубенчика изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.348 “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего” и ч.1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.
В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.