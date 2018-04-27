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Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Бубенчику на 17 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 17 мая в судебном заседании по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух и ранении одного милиционера 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Бубенчику на 17 мая

Объявление перерыва обусловлено неявкой народных депутатов, среди которых Владимир Парасюк, Семен Семенченко в судебное заседание.

Стоит отметить, что указанные лица изъявили желание взять И.Бубенчика на поруки и должны лично представить свои объяснения и подтвердить свои обязанности при взятии лица на поруки.

“В судебном заседании объявляется перерыв до 17 мая 16:00”, — сказал следователь судья Алексей Смирнов.

Отметим, суд был вынужден объявлять перерыв в заседании и начинать заново заслушать стороны из-за сбоя в звукозаписывающей системе.

Сбой произошел из-за того, что оператор одного из телеканалов случайно выключил из розетки шнур питания. После этого в суд заседании было объявлено 10-минутный перерыв, который затянулся почти на полтора часа.

Как сообщал УНН, прокуратура просила суд взять Бубенчика под круглосуточный домашний арест.

Напомним, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту.

Активисту Майдана Бубенчика изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.348 “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего” и ч.1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.

В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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