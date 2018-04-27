Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу Бубенчику на 17 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 17 травня в судовому засіданні з обрання запобіжного заходу активісту Майдану Івану Бубенчику, який підозрюється в убивстві двох і пораненні одного міліціонера 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Оголошення перерви обумовлене неявкою групи народних депутатів, серед яких Володимир Парасюк, Семен Семенченко у судове засідання.
Варто зазначити, що вказані особи виявили бажання взяти І.Бубенчика на поруки і мали особисто надати суду свої пояснення та засвідчити свої обов’язки при взятті особи на поруки.
“У судовому засіданні оголошується перерва до 17 травня 16:00”, — сказав слідчий суддя Олексій Смірнов.
Зазначимо, суд був змушений оголошувати перерву в засіданні та починати заново заслуховувати сторони через збій у звукозаписувальній системі.
Збій стався через те, що оператор одного з телеканалів випадково вимкнув з розетки кабель живлення. Після цього в суд засіданні було оголошено 10-хвилинну перерву , як затяглась майже на півтори години.
Як повідомляв УНН, прокуратура просила суд взяти Бубенчика під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, ГПУ подала до суду нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту.
Активісту Майдану Бубенчику змінили підозру. Зокрема, йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ст. 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" та ч.1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
У зв’язку зі зміною підозри Бубенчику заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська відкликала з суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.