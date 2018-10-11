Суд перенес рассмотрение дела по главарям "ЛНР" на 29 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Красногвардейский районный суд Днепра перенес на 29 октября рассмотрение уголовного производства в отношении главарей "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева по поводу сбивания военного самолета Ил-76, когда погибли 49 украинских военных. Об этом сообщил УНН адвокат потерпевших Виталий Погосян.
"Заседание перенесли на 9:30 29 октября", - сказал адвокат.
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При этом сегодняшнее заседание не состоялось, поскольку у одного из судей завершились полномочия.
Как сообщал УНН, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.