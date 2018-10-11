Суд перенес рассмотрение дела по главарям "ЛНР" на 29 октября

"Заседание перенесли на 9:30 29 октября", - сказал адвокат.

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При этом сегодняшнее заседание не состоялось, поскольку у одного из судей завершились полномочия.

Как сообщал УНН, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.