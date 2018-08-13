Збиття ІЛ-76: у суді оголосили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні у в Красногвардійському районному суді м. Дніпра оголосили обвинувальний акт щодо екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань – Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева – у справі збитого літака ІЛ-76.Про це повідомив адвокат родин загиблих десантників і членів екіпажу літака ІЛ-76 Віталій Погосян у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні в Красногвардійському районному суді м. Дніпра було оголошено обвинувальний акт щодо Плотницького, Патрушева та Гуреєва. На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 13.09.2018 року о 13-00, будуть оголошені цивільні позови потерпілих та можливо розпочнеться їх допит", - написав він.
Як повідомляв УНН, 14 червня 2014 р. бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.
Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за ґратами.