Сбитие ИЛ-76: в суде объявили обвинительный акт

"Сегодня в Красногвардейском районном суде г. Днепра было объявлено обвинительный акт в отношении Плотницкого, Патрушева и Гуреева. На следующем судебном заседании, которое состоится 13.09.2018 года в 13-00, будут объявлены гражданские иски потерпевших и возможно начнется их допрос", - написал он.

Как сообщал УНН, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.



Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.