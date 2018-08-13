Сбитие ИЛ-76: в суде объявили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня в в Красногвардейском районном суде. Днепра объявили обвинительный акт в отношении экс-главы "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований - Александра Гуреева и Андрея Патрушева - по делу сбитого самолета ИЛ-76. Об этом сообщил адвокат семей погибших десантников и членов экипажа самолета Ил-76 Виталий Погосян в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Красногвардейском районном суде г. Днепра было объявлено обвинительный акт в отношении Плотницкого, Патрушева и Гуреева. На следующем судебном заседании, которое состоится 13.09.2018 года в 13-00, будут объявлены гражданские иски потерпевших и возможно начнется их допрос", - написал он.
Как сообщал УНН, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.
Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.