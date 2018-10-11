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Суд переніс розгляд справи щодо ватажків “ЛНР” на 29 жовтня

Суд переніс розгляд справи щодо ватажків “ЛНР” на 29 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Красногвардійський районний суд Дніпра переніс на 29 жовтня розгляд кримінального провадження щодо ватажків “ЛНР” Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева стосовно збиття військового літака Іл-76, де загинуло 49 українських військових. Про це повідомив УНН адвокат потерпілих Віталій Погосян.

“Засідання перенесли на 9:30 29 жовтня”, — сказав адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збиття ІЛ-76: у суді оголосили обвинувальний акт

При цьому сьогоднішнє засідання не відбулося, оскільки в одного із суддів завершилися повноваження.

Як повідомляв УНН, 14 червня 2014 року бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.

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