Суд переніс розгляд справи щодо ватажків “ЛНР” на 29 жовтня

“Засідання перенесли на 9:30 29 жовтня”, — сказав адвокат.

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При цьому сьогоднішнє засідання не відбулося, оскільки в одного із суддів завершилися повноваження.

Як повідомляв УНН, 14 червня 2014 року бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.