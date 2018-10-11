Суд переніс розгляд справи щодо ватажків “ЛНР” на 29 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Красногвардійський районний суд Дніпра переніс на 29 жовтня розгляд кримінального провадження щодо ватажків “ЛНР” Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева стосовно збиття військового літака Іл-76, де загинуло 49 українських військових. Про це повідомив УНН адвокат потерпілих Віталій Погосян.
“Засідання перенесли на 9:30 29 жовтня”, — сказав адвокат.
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При цьому сьогоднішнє засідання не відбулося, оскільки в одного із суддів завершилися повноваження.
Як повідомляв УНН, 14 червня 2014 року бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців.