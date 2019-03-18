Суд перенес рассмотрение апелляции по занесению лося в Красную книгу

"(Заседание - ред.) было остановлено и перенесено", - сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе добавили, что суд рассмотрит апелляционную жалобу Минэкологии на решение Окружного административного суда г. Киева, которым отменен приказ о занесении лося европейского в Красную книгу Украины, в понедельник, 25 марта.

Напомним, в ноябре 2018 года Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.