Суд перенес рассмотрение апелляции по занесению лося в Красную книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение апелляции Министерства экологии и природных ресурсов Украины о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"(Заседание - ред.) было остановлено и перенесено", - сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе добавили, что суд рассмотрит апелляционную жалобу Минэкологии на решение Окружного административного суда г. Киева, которым отменен приказ о занесении лося европейского в Красную книгу Украины, в понедельник, 25 марта.
Напомним, в ноябре 2018 года Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.