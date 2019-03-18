Суд переніс розгляд апеляції щодо занесення лося у Червону книгу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд апеляції Міністерства екології та природних ресурсів України щодо занесення лося європейського до Червоної Книги України. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі суду.
"(Засідання - ред.) було зупинене і перенесене", - повідомили у прес-службі суду.
У прес-службі додали, що суд розгляне апеляційну скаргу Мінекології на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яким скасовано наказ про занесення лося європейського до Червоної Книги України, наступного понеділка, 25 березня.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправним заходи з заборони полювати на цю тварину.