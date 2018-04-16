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Суд перенес на 23 апреля рассмотрение ходатайства о возвращении изъятого имущества Савченко

Суд перенес на 23 апреля рассмотрение ходатайства о возвращении изъятого имущества Савченко

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 23 апреля рассмотрение ходатайств защиты народного депутата Надежды Савченко о возврате имущества, изъятого во время обысков сотрудниками Службы безопасности Украины в квартире и офисе нардепа. Об этом рассказала журналистам сестра Надежды Савченко Вера, передает корреспондент УНН.

"Не состоялся суд. Его перенесли на 23 апреля. Причина: потому что судья занят, очень много ходатайств", - сказала она.

В.Савченко уточнила, что, в частности, заседания 23 апреля состоятся: в 15:30 по изъятых вещей в офисе, а на 16:00 - по изъятых вещах Савченко дома.

По ее словам, во время обысков следователи СБУ изъяли печати, ноутбуки волонтеров и ее ноутбук.

"Вещи, которые следователи незаконно изъяли, им суд разрешил изымать только боеприпасы, взрывчатки, все они найдут, а они изъяли: печати, ноутбуки волонтеров и мой личный ноутбук. Это по старой накатанной схеме... И сейчас я имею полное право их забрать, потому что суд не арестовал это имущество... По Уголовному процессуальному кодексу, если суд не разрешил арестовать, потому что он не давал разрешения на его изъятие, то, что изъято без разрешения, в течение 48 часов должен суд решить, можно ли его оставить под следствием, вернуть владельцу", - уточнила сестра Надежды Савченко.

Как сообщал УНН, правоохранители проводили обыск в столичной квартире народного депутата Надежды Савченко.

Позже стало известно, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска в квартире народного депутата Надежды Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Украинские Национальные Новости

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