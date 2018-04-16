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Суд переніс на 23 квітня розгляд клопотання про повернення вилученого майна Савченко

Суд переніс на 23 квітня розгляд клопотання про повернення вилученого майна Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на 23 квітня розгляд клопотань захисту народного депутата Надії Савченко щодо повернення майна, вилученого під час обшуків співробітниками Служби безпеки України у квартирі та офісі нардепа. Про це розповіла журналістам сестра Надії Савченко Віра, передає кореспондент УНН.

“Не відбувся суд. Його перенесли на 23 квітня. Причина: бо суддя зайнятий, дуже багато клопотань”, — сказала вона.

В.Савченко уточнила, що, зокрема, засідання 23 квітня відбудуться: о 15:30 щодо вилучених речей в офісі, а на 16:00 — щодо вилучених речах Савченко вдома.

За її словами, під час обшуків слідчі СБУ вилучили печатки, ноутбуки волонтерів і її ноутбук.

“Ті речі, які слідчі незаконно вилучили, їм суд дозволив вилучати тільки боєприпаси, вибухівки, все що вони знайдуть, а вони вилучили: печатки, ноутбуки волонтерів і мій особистий ноутбук. Це по старій накатаній схемі... І зараз я маю повне право їх забрати, тому що суд не заарештував це майно... По Кримінальному процесуальному кодексу: якщо суд не дозволив заарештувати, бо він не давав дозволу на його вилучення, те, що вилучено без дозволу, протягом 48 годин має суд вирішити, чи можна його залишити під слідством, чи повернути власнику”, — уточнила сестра Надії Савченко.

Як повідомляв УНН, правоохоронці проводили обшук у столичній квартирі народного депутата Надії Савченко.

Пізніше стало відомо, що слідчі Служби Безпеки України під час обшуку в квартирі народного депутата Надії Савченко вилучили її нагородний пістолет і патрони до нього.

Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ.

Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. Суд заарештував Савченко до 20 травня.

Українські Національні Новини

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