Суд отменил продажу четырех месторождений глины на Закарпатье

Хозяйственный суд Киева признал недействительными результаты четырех аукционов по продаже лицензий на разработку месторождений глины в Закарпатской области. Об этом пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Осуществляя процессуальное руководство в уголовных производствах в сфере охраны окружающей природной среды, Оболонская окружная прокуратура г. Киева выявила нарушения требований антимонопольного законодательства при проведении четырех электронных аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами месторождений глины, расположенных на территории Закарпатской области, - говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры установили, что в сентябре 2022 года через электронный портал Prozorro проводились 4 аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами четырех месторождений глины на территории Закарпатской области. Организатором аукционов выступила Государственная служба геологии и недр Украины.

Участники 4 аукционов совершили антиконкурентные согласованные действия, а именно: использовали один IP-адрес, предоставляли друг другу финансовую помощь для осуществления хозяйственной деятельности, в том числе с целью оплаты участия в аукционе.

Выявленные прокуратурой нарушения действующего законодательства также подтверждены Административной коллегией Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины и зафиксированы в соответствующих решениях.

В связи с выявленными нарушениями, столичная прокуратура подала в Хозяйственный суд города Киева 4 иска о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи специальных разрешений на пользование недрами.

Благодаря принципиальной и аргументированной позиции прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры и Оболонской окружной прокуратуры города Киева решениями Хозяйственного суда города Киева указанные иски удовлетворены. Судом признаны недействительными результаты электронных аукционов по продаже специальных разрешений, а также признаны недействительными соответствующие договоры купли-продажи и специальные разрешения на пользование недрами, - добавили в прокуратуре.

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