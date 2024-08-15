Незаконно добыли из Десны 9 барж песка: подозрение получили три члена экипажа спецсудна

О подозрении сообщили трем членам экипажа специализированного судна за незаконную добычу 10 тыс. тонн песка из Десны, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, разоблачены трое работников частного акционерного общества, которое предоставляет услуги по добыче полезных ископаемых, в незаконной добыче песка из реки Десна.

Правоохранители установили, что компания, которая имеет спецразрешение от Госгеонедр на добычу песка с территории Деснянского-верхнего месторождения, подписала договор подряда с ПАО на осуществление им выемки русловых песков путем подъема земснарядом и погрузки его на баржи. Согласно условиям договора, по данным полиции, подрядчик обязан при выполнении работ неукоснительно соблюдать границы месторождения, указанных координат и установленных ограничений глубин, согласно проекту разработки месторождений и специального разрешения на пользование недрами.

"Вместо этого во время соответствующих работ три члена экипажа спецсудна сознательно пошли на нарушение и в течение двух дней намыли более 10 000 тонн песка со дна Десны вне разрешенных границ", - указали в полиции.

По данным Офиса Генпрокурора, незаконно добытые из реки Десна 10 тыс. тонн песка фигуранты "загрузили на 9 барж для дальнейшего перемещения к месту хранения в Киеве".

"Своими противозаконными действиями злоумышленники нанесли государству более 7,7 млн грн убытков", - сообщили в полиции.

Указано, что фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины - незаконная добыча полезных ископаемых, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За содеянное нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.

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