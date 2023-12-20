Суд остановил демонтаж уже демонтированного памятника советской армии в Софии

Суд в Болгарии запретил дальнейший демонтаж уже демонтированного памятника советской армии в Софии, пишет УНН со ссылкой на Bulgarian National Radio.

Детали

Как сообщается, административный суд области София-город издал распоряжение о безусловном прекращении действий по демонтажу монумента "Памятник советской армии" в Княжеском саду в Софии. В качестве мотива для своего решения суд указал на факт, что не были предоставлены ни административный акт, ни договоры, которые указывали бы на то, что должно произойти с фигурами после демонтажа.

Суд рассмотрел случай по требованию партий "Встань.БГ" и "Возрождение".

Тем временем, однако, все фигуры памятника советской армии были устранены, пишеи издание. Последний элемент, как указано, был демонтирован сегодня, 19 декабря.

Дополнение

Снос памятника вызвал протесты в том числе двух парламентских партий - социалистов и пророссийских националистов из "Возрождение".

В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии

Софийские власти заявили, что любой ценой добьется демонтажа памятника именно потому, что он разделяет общество.