Суд остановил демонтаж уже демонтированного памятника советской армии в Софии
Болгарский суд приостановил дальнейший демонтаж памятника Советской армии в Софии, но все фигуры с памятника уже были сняты.
Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС
Meta изменила решение по модерации контента в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Комиссия установила, что два видео были ошибочно удалены после того, как компания Meta настроила автоматизированные инструменты на более агрессивный контроль за контентом.
Отели Парижа возмущены планами утроить туристический налог к Олимпиаде-2024
Парижские отельеры расстроены планами утроить городской туристический налог на проживание в отелях в следующем году, совпадающем с проведением Олимпийских игр 2024 года, поскольку они опасаются, что это повредит конкурентоспособности и имиджу Франции.
Финансовый регулятор Швейцарии хочет усилить свои полномочия после краха Credit Suisse
FINMA стремится расширить свои юридические полномочия для усиления финансового регулирования после краха Credit Suisse, ссылаясь на необходимость улучшения управления рисками и корпоративного управления.
Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов
Импортеры из ЕС сокращают заказы кофе от мелких фермеров в ожидании начала действия закона о вырубке лесов. Закон значительно повлияет на глобальные рынки поставок кофе и многих других товаров.
Накануне зимних праздников в МВД напомнили о запрете использования и распространения салютов и фейерверков
Накануне новогодних праздников в Министерстве внутренних дел напомнили украинцам, что в стране запрещено использовать салюты, фейерверки и другую пиротехнику.
В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности
Извержение вулкана в Исландии, которое началось в понедельник поздно вечером, может загрязнить воздух Рейкьявика.
Во Франции достигли соглашения по ужесточению законопроекта об иммиграции
Французские законодатели достигли предварительного согласия относительно нового иммиграционного законопроекта, который имеет целью упорядочить процесс предоставления убежища и усилить меры по высылке нелегальных мигрантов, что соответствует предвыборному обещанию президента Макрона.
Лидеры ЕС готовы финансировать строительство стен, заборов и колючей проволоки в третьих странах для сдерживания мигрантов - СМИ
Лидеры ЕС намерены финансировать укрепление границ в третьих странах для предотвращения выезда мигрантов и обсуждают новую систему управления миграцией в ЕС, которая меняет правила предоставления убежища и воссоединения семей.
Британия отправила в Красное море эсминец для противодействия атакам хуситов на торговые суда
Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море в рамках операции "Хранитель процветания" в ответ на нападения хуситов на судоходные пути, которые являются жизненно важными для торговли.