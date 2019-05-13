Суд оштрафовал Зеленского за незаконную предвыборную агитацию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Оболонский районный суд города Киева признал новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной предвыборной агитации и оштрафовал на более 800 грн, передает корреспондент УНН.
Сегодня, 13 мая, суд признал Зеленского виноватым по ст. 212-10 КУоАП и оштрафовал на 50 необлагаемых минимумов, а именно - более 800 грн.
Сторона защиты Зеленского просила судью закрыть дело, поскольку, по словам адвокатов, в этой ситуации отсутствует состав административного правонарушения.
Отметим, что Владимир Зеленский признал свою вину и подписал админпротокол. Он пояснил, что показал бюллетень не нарочно - его попросили журналисты.
Напомним, на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского представители полиции составили акт административного правонарушения по статье 212-10 КУоАП относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.
В частности, во время второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень.
Часть 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещает фото и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.
В полиции сообщили, что материалы будут переданы на рассмотрение суда.
Как сообщал УНН, сегодня, 13 мая, суд начал рассмотрение дела без Зеленского.