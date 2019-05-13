Суд оштрафував Зеленського за незаконну передвиборчу агітацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва визнав новообраного Президента України Володимира Зеленського винним у незаконній передвиборчій агітації та оштрафував на понад 800 грн, передає кореспондент УНН.
Сьогодні, 13 травня, суд визнав Зеленського винуватим за ст. 212-10 КУпАП та оштрафував на 50 неоподаткованих мінімумів, а саме – понад 800 грн.
Сторона захисту Зеленського просила суддю закрити справу, оскільки, за словами адвокатів, у цій ситуації відсутній склад адміністративного правопорушення.
Зазначимо, що Володимир Зеленський визнав свою провину та підписав адмінпротокол. Він пояснив, що показав бюлетень не навмисно – його попросили журналісти.
Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення за статтею 212-10 КУпАП щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.
Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.
У поліції повідомили, що матеріали будуть передані на розгляд суду.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 13 травня, суд почав розгляд справи без Зеленського.