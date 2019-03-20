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Суд ООН приговорил Караджича к пожизненному заключению за геноцид

Киев • УНН

 • 11406 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Апелляционный суд в Гааге изменил приговор политическому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, приговорив его к пожизненному заключению за геноцид, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Суд ООН приговорил Караджича к пожизненному заключению за геноцид

По информации издания, апелляционные судьи поддержали осуждение Караджича за геноцид и указали, что 40-летний приговор, вынесенный судьями первой инстанции, был слишком мягким, учитывая тяжесть его преступлений и тяжесть его ответственности.

В течение всего боснийского конфликта 1992-1995 гг. Караджич был во главе Республики Сербской в г. Пале на северо-востоке от Сараево. В 1995 г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии выдвинул обвинения в военных преступлениях и геноциде против Караджича. Его и генерала Ратко Младича обвиняли в геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии обвиняет Караджича в совершении военных преступлений и геноцида на территории бывшей Югославии. С 1995 находился в розыске, арестован 21 июля 2008 год.

Напомним, в 2017 году трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде и преступлениях против человечности, и приговорил его к пожизненному заключению.

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