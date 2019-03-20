Суд ООН засудив Караджича до довічного ув'язнення за геноцид

За інформацією видання, апеляційні судді підтримали засудження Караджича за геноцид і вказали, що 40-річний вирок, винесений суддями першої інстанції, був занадто м'яким, враховуючи тяжкість його злочинів і тяжкість його відповідальності.



Протягом всього боснійського конфлікту 1992-1995 рр. Караджич був на чолі Республіки Сербської в м. Пале на північному сході від Сараєво. У 1995 р Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії висунув звинувачення у військових злочинах і геноциді проти Караджича. Його і генерала Ратко Младича звинувачували в геноциді мусульманського і хорватського населення Боснії.



Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії звинувачує Караджича в скоєнні військових злочинів і геноциду на території колишньої Югославії. З 1995 перебував в розшуку, заарештовано 21 липня 2008 рік.



Нагадаємо, в 2017 році трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії визнав колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді і злочинах проти людяності, і засудив його до довічного ув'язнення.