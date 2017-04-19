Суд ООН в Гааге сегодня не будет принимать решения о мерах по Украине - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33980 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100381 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152015 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114713 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115480 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111927 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103880 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106933 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103450 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд ООН в Гааге сегодня не будет принимать решения о мерах по Украине - эксперт

Суд ООН в Гааге сегодня не будет принимать решения о мерах по Украине - эксперт

Киев  •  УНН

 • 18236 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН в Гааге, который в среду должен объявить промежуточное решение в рамках иска Украины против РФ, сегодня не будет принимать решения о мерах относительно украинской стороны, ведь Россия не обращалась в суд и никаких фактических оснований для решения суда относительно Украины нет. Соответствующее мнение в комментарии УНН высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010), Уполномоченный Украины в Международном суде ООН (2008) Владимир Василенко.

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"Против Украины не могут примениться меры, потому что Россия не обращалась в суд, а обращалась Украина, это во-первых. И во-вторых, нет фактических никаких оснований для решения суда в отношении Украины. Будет принято решение суда о временных мерах. Какие будут временные меры, я не знаю. Но какое-то решение будет", - сказал он.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ. Соответствующее заседание запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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