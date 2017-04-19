Суд ООН в Гааге сегодня не будет принимать решения о мерах по Украине - эксперт

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"Против Украины не могут примениться меры, потому что Россия не обращалась в суд, а обращалась Украина, это во-первых. И во-вторых, нет фактических никаких оснований для решения суда в отношении Украины. Будет принято решение суда о временных мерах. Какие будут временные меры, я не знаю. Но какое-то решение будет", - сказал он.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге вынесет промежуточное решение по иску Украины против РФ. Соответствующее заседание запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.