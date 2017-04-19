Суд ООН в Гаазі сьогодні не прийматиме рішення про заходи стосовно України - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН в Гаазі, який у середу має оголосити проміжне рішення у рамках позову України проти РФ, сьогодні не прийматиме рішення про заходи стосовно української сторони, адже Росія не зверталася до суду і жодних фактичних підстав для рішення суду щодо України немає. Відповідну думку в коментарі УНН висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008) Володимир Василенко.
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"Проти України не можуть застосуватись заходи, тому що Росія не зверталась в суд, а зверталась Україна, це по-перше. І по-друге, немає фактичних ніяких підстав для рішення суду щодо України. Буде прийняте рішення суду про тимчасові заходи. Які будуть тимчасові заходи, я не знаю. Але якесь рішення буде", - сказав він.
Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі винесе проміжне рішення за позовом України проти РФ. Відповідне засідання заплановано о 16:00 за київським часом.
Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.