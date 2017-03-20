Суд оккупированного Крыма провел заседание по делу украинского активиста В.Балуха - СМИ

"Заседание состоялось, несмотря на то, что в некоторых крымских учреждения 20 марта объявлено выходным днем", - сказала она.

По словам правозащитницы, во время заседания были заслушаны показания двух понятых, которые присутствовали при обыске в доме Владимира Балуха 8 декабря 2016.

"Их показания подтверждают позицию защиты о том, что во время обыска была масса процессуальных нарушений", - заявила Скрипник.

Следующее заседание назначили на начало апреля, более конкретную дату ожидают позже.

Как пишет издание, 17 марта дело крымского активиста Владимира Балуха начали рассматривать в подконтрольном Кремлю крымском суде по существу.

В начале февраля российский правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольная Кремлю власть Крыма потребовала от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18".

По словам В.Балуха, он связывает дело со своей проукраинской позицией, которую он высказывал открыто - на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ призвали РФ немедленно освободить украинского активиста В.Балуха.