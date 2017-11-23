Суд Одессы отправил в СИЗО активиста, который участвовал в акции протеста возле Летнего театра

В связи с тем, что подозреваемый обвиняется в правонарушениях предусмотренных ст. 294 УК (призывы и организация массовых беспорядков), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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Сам активист свое задержание считает сфабрикованным делом, при этом он отметил, что был организатором мирной акции протеста, а не массовых беспорядков.

“Я пришел с открытым лицом на мирную акцию и призвал одесситов не позволить уничтожить самый старый парк Одессы. Все было хорошо, потом, когда сняли ворота со стороны правоохранителей начались провокации, были столкновения. Есть много видео, где я говорю, что не надо „воевать“ с полицией и нарушать закон. Но я могу отвечать только за себя. Лично я ничего противозаконного не сделал”, — отметил подозреваемый Д.Ганул.

В сою очередь в полиции заявили, что их действия по отношению к активистам были “законными и предсказуемыми”.

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Напомним, 18 ноября во время акции протеста в результате драки между полицией и активистами пострадали более 20 правоохранителей .