Суд Одессы отправил в СИЗО активиста, который участвовал в акции протеста возле Летнего театра
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Приморский суд Одессы избрал меру пресечения активисту, который принимал участие в акции против застройки Летнего театра. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В связи с тем, что подозреваемый обвиняется в правонарушениях предусмотренных ст. 294 УК (призывы и организация массовых беспорядков), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорыв активистов в Летний театр в Одессе: произошли столкновения с правоохранителями
Сам активист свое задержание считает сфабрикованным делом, при этом он отметил, что был организатором мирной акции протеста, а не массовых беспорядков.
“Я пришел с открытым лицом на мирную акцию и призвал одесситов не позволить уничтожить самый старый парк Одессы. Все было хорошо, потом, когда сняли ворота со стороны правоохранителей начались провокации, были столкновения. Есть много видео, где я говорю, что не надо „воевать“ с полицией и нарушать закон. Но я могу отвечать только за себя. Лично я ничего противозаконного не сделал”, — отметил подозреваемый Д.Ганул.
В сою очередь в полиции заявили, что их действия по отношению к активистам были “законными и предсказуемыми”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срыв спектакля Райкина в Одессе полиция квалифицировала как хулиганство
Напомним, 18 ноября во время акции протеста в результате драки между полицией и активистами пострадали более 20 правоохранителей .