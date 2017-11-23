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Суд Одеси відправив у СІЗО активіста, що брав участь у акції протесту біля Літнього театру

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід активісту, який брав участь у акції проти забудови Літнього театру. Про це повідомляє кореспондент УНН.

У зв’язку з тим, що підозрюваний звинувачується у правопорушеннях передбачених ст. 294 ККУ (заклики та організація масових заворушень), суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання від вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

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Сам активіст своє затримання вважає сфабрикованою справою, при цьому він зазначив, що був організатором мирної акції протесту, а не масових заворушень.

“Я прийшов з відкритим обличчям на мирну акцію і закликав одеситів не дозволити знищити найстаріший парк Одеси. Все було добре, потім, коли зняли ворота, з боку правоохоронців почалися провокації, були зіткнення. Є багато відео, де я кажу, що не треба „воювати“ з поліцією і порушувати закон. Але я можу відповідати тільки за себе. Особисто я нічого протизаконного не зробив”, — зазначив підозрюваний Д.Ганул.

В свою чергу в поліції заявили, що їх дії по відношенню до активістів були “законними та передбачуваними”.

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Нагадаємо, 18 листопада під час акції протесту в результаті бійки між поліцією та активістами постраждало більше 20 правоохоронців.

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