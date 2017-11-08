Суд Одессы избрал похитительнице 9-летнего мальчика меру пресечения
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Малиновский суд Одессы избрал меру пресечения девушке, которая похитила 9-летнего Андрея Ефимова. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В связи с тем, что подозреваемая в похищении ребенка сама несовершеннолетняя, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.
Кроме этого, 16-летнюю Сабрину Турку поместили на лечение в Одесскую областную психиатрическую больницу.
Напомним, 5 ноября девушка увела с детской площадки 9-летнего Андрея. В течение суток она удерживала мальчика, а уже на следующий день ее и задержали полицейские.
Как сообщал УНН, на столичном железнодорожном вокзале, сотрудники правоохранительных органов нашли брошеного 10-месячного ребенка, которого оставила мать-пьяница.