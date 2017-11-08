Суд Одессы избрал похитительнице 9-летнего мальчика меру пресечения

В связи с тем, что подозреваемая в похищении ребенка сама несовершеннолетняя, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Кроме этого, 16-летнюю Сабрину Турку поместили на лечение в Одесскую областную психиатрическую больницу.

Напомним, 5 ноября девушка увела с детской площадки 9-летнего Андрея. В течение суток она удерживала мальчика, а уже на следующий день ее и задержали полицейские.

Как сообщал УНН, на столичном железнодорожном вокзале, сотрудники правоохранительных органов нашли брошеного 10-месячного ребенка, которого оставила мать-пьяница.