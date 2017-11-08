Суд Одеси обрав викрадачці 9-річного хлопчика запобіжний захід
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Малиновський суд Одеси обрав запобіжний захід дівчині, яка викрала 9-річного Андрія Єфімова. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У зв’язку з тим, що підозрювана у викраденні дитини сама неповнолітня, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.
Крім цього, 16-річну Сабріну Турку помістили на лікування до Одеської обласної психіатричної лікарні.
Нагадаємо, 5 листопада дівчина повела з дитячого майданчика 9-річного Андрія. Протягом доби вона утримувала хлопчика, а вже наступного дня її і затримали поліцейські.
Як повідомляв УНН, на столичному залізничному вокзалі, співробітники правоохоронних органів знайшли покинуту 10-місячну дитину, яку залишила мати-п’яничка.