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Суд Одеси обрав викрадачці 9-річного хлопчика запобіжний захід

Суд Одеси обрав викрадачці 9-річного хлопчика запобіжний захід

Київ • УНН

 • 8894 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Малиновський суд Одеси обрав запобіжний захід дівчині, яка викрала 9-річного Андрія Єфімова. Про це повідомляє кореспондент УНН.

У зв’язку з тим, що підозрювана у викраденні дитини сама неповнолітня, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.

Крім цього, 16-річну Сабріну Турку помістили на лікування до Одеської обласної психіатричної лікарні.

Нагадаємо, 5 листопада дівчина повела з дитячого майданчика 9-річного Андрія. Протягом доби вона утримувала хлопчика, а вже наступного дня її і затримали поліцейські.

Як повідомляв УНН, на столичному залізничному вокзалі, співробітники правоохоронних органів знайшли покинуту 10-місячну дитину, яку залишила мати-п’яничка.

Українські Національні Новини

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