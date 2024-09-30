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Суд обязал ГБР возбудить дело против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля - Кротевич

Суд обязал ГБР возбудить дело против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля - Кротевич

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 16:13  •  6881 просмотра

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Киевский апелляционный суд обязал ГБР начать расследование халатного отношения к военной службе против Юрия Содоля. Жалобу подал начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич.

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований начать расследование по факту халатного отношения к военной службе против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, на которого жаловался начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич. Об этом сообщил сам Кротевич в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Кротевич, сегодня Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и постановил новое постановление, которым обязал ГБР начать расследование халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) не позднее чем через сутки после получения решения суда, поскольку это привело к тяжелым последствиям против экс-командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.

Это большой шаг вперед, но еще не победа. (...) Спасибо судьям Киевского апелляционного суда - сегодня вы пример справедливости, которой очень не хватает. Вы заложили свой весомый вклад в фундамент будущего нашего государства

- написал Кротевич.

Дополнение

В июне майор Богдан Кротевич, начальник штаба бригады «Азов», обвинил высокопоставленного генерала в некомпетентности, обвинив его в «тысячах» потерь среди украинских военных.

Впрочем, военный заявил, что его не вызывали давать показания, хотя он и просил об этом. Именно поэтому 4 июля Кротевич подал жалобу на ГБР, добиваясь, чтобы бюро все-таки возбудило дело против генерала Содоля и взялось за расследование.

Однако в августе Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить жалобу военного.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Павел Башинский

Павел Башинский

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