Суд зобов’язав ДБР порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля - Кротевич
Київ • УНН
Київський апеляційний суд зобов'язав ДБР розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби проти Юрія Содоля. Скаргу подав начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.
Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань розпочати розслідування за фактом недбалого ставлення до військової служби проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Про це повідомив сам Кротевич у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Кротевич, сьогодні Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва та постановив нову ухвалу, якою зобов’язав ДБР розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби (ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України) не пізніше ніж через добу після отримання рішення суду, оскільки це призвело до тяжких наслідків проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
Це великий крок вперед, але ще не перемога. (...) Дякую суддям Київського апеляційного суду - сьогодні ви приклад справедливості, якої дуже не вистачає. Ви заклали свій вагомий внесок в фундамент майбутнього нашої держави
Доповнення
В червні майор Богдан Кротевич, начальник штабу бригади "Азов", звинуватив високопоставленого генерала в некомпетентності, звинувативши його в "тисячах" втрат серед українських військових.
А втім, військовий заявив, що його не викликали давати свідчення, хоч він і просив про це. Саме тому 4 липня Кротевич подав скаргу на ДБР, домагаючись, щоби бюро все-таки порушило справу проти генерала Содоля і взялося за розслідування.
Однак у серпні Шевченківський райсуд Києва відмовився задовольнити скаргу військового.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.