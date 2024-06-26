Стали відомі подробиці скарги, яку Кротевич написав на генерала Содоля
Київ • УНН
Майор Богдан Кротевич, начальник штабу бригади "Азов", звинуватив генерала Содоля в некомпетентності, що призвела до тисяч жертв і територіальних втрат через помилкові рішення під час оборони Маріуполя і на східному фронті.
Цього тижня майор Богдан Кротевич, начальник штабу бригади "Азов", звинуватив високопоставленого генерала в некомпетентності, звинувативши його в "тисячах" втрат серед українських військових. Як пише видання The Washington Post, публічна критика з боку військових відображає зростаюче невдоволення серед українських військ у міру просування росії на полі бою, передає УНН.
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Відповідно до скарги, яку отримало The Washington Post, Кротевич звинуватив Содоля в низці помилок, починаючи з командування обороною Маріуполя у 2022 році. Саме в цій облозі бригада "Азов" прославилася тим, що протрималася на заводі "Азовсталь" досить довго після того, як решта міста впала.
"Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і жодної години не провів у Маріуполі, йому присвоєно звання Героя України", – написав Кротевич.
Він додав, що Содоль не постачав бригаді "Азов" боєприпаси і не розбудовував оборонні споруди міста перед наступом.
А нещодавно, командуючи східним фронтом, Содоль наказував "Азову" наступати, хоча у бригади не було для цього достатньо артилерійських боєприпасів. Після відмови бійців це робити проти командира "Азову" почали розслідування.
"Генерал Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості позицій на фронті та втрати великої кількості території", – сказав Кротевич.
Як пише WP, інші впливові особи також поставили під сумнів командування Содоля.
Видання WP стверджує, що суперечки і скарги в рядах військових зазвичай тримаються в таємниці; солдати, які критикують їхнє командування, можуть зазнати покарання. Обговорення бойових втрат вважається державною таємницею, яку політичне керівництво України вважає за краще применшувати, щоб не послабити моральний дух суспільства.
Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля24.06.24, 20:07 • 45436 переглядiв