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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стали известны подробности жалобы, которую Кротевич написал на генерала Содоля

Стали известны подробности жалобы, которую Кротевич написал на генерала Содоля

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 20:31  •  20779 просмотра

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Майор Богдан Кротевич, начальник штаба бригады "Азов", обвинил генерала Содоля в некомпетентности, приведшей к тысячам жертв и территориальным потерям из-за ошибочных решений во время обороны Мариуполя и на восточном фронте.

На этой неделе майор Богдан Кротевич, начальник штаба бригады "Азов", обвинил высокопоставленного генерала в некомпетентности, обвинив его в "тысячах" потерь среди украинских военных. Как пишет издание The Washington Post, публичная критика со стороны военных отражает растущее недовольство среди украинских войск по мере продвижения россии на поле боя, передает УНН.

Детали

Согласно жалобе, которую получило The Washington Post, Кротевич обвинил Содоля в ряде ошибок, начиная с командования обороной Мариуполя в 2022 году. Именно в этой осаде бригада "Азов" прославилась тем, что продержалась на заводе "Азовсталь" достаточно долго после того, как остальной город пал.

"Хотя генерал Содоль не руководил обороной города и ни одного часа не провел в Мариуполе, ему присвоено звание Героя Украины", - написал Кротевич.

Он добавил, что Содоль не поставлял бригаде "Азов" боеприпасы и не развивал оборонительные сооружения города перед наступлением.

А недавно, командуя восточным фронтом, Содоль приказывал "Азову" наступать, хотя у бригады не было для этого достаточно артиллерийских боеприпасов. После отказа бойцов это делать против командира "Азова" начали расследование.

"Генерал Содоль неадекватно руководит войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и других подразделений обороны, что привело к слабости позиций на фронте и потере большого количества территории", - сказал Кротевич.

Как пишет WP, другие влиятельные лица также поставили под сомнение командование Содоля.

Издание WP утверждает, что споры и жалобы в рядах военных обычно держатся в тайне; солдаты, критикующие их командование, могут понести наказание. Обсуждение боевых потерь считается государственной тайной, которую политическое руководство Украины предпочитает преуменьшать, чтобы не ослабить моральный дух общества.

Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля24 июня 2024, 17:07 • 44866 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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