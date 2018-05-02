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В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд избрал меру пресечения второму участнику инцидента с Найемом

Киев • УНН

 • 8894 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Второго подозреваемого в нападении на депутата от БПП Мустафа Найем взяли под ночной домашний арест. Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщает корреспондент УНН.

Суд избрал меру пресечения второму участнику инцидента с Найемом

Подозреваемому, ранее не судимому гражданину Украины Саитову Ахмету Бабакаровичу инкриминируют нарушение ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — “хулиганство, совершенное группой лиц”.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева позволил задержать мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему.

Украинские Национальные Новости

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