Суд избрал меру пресечения второму участнику инцидента с Найемом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Второго подозреваемого в нападении на депутата от БПП Мустафа Найем взяли под ночной домашний арест. Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщает корреспондент УНН.
Подозреваемому, ранее не судимому гражданину Украины Саитову Ахмету Бабакаровичу инкриминируют нарушение ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — “хулиганство, совершенное группой лиц”.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева позволил задержать мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему.