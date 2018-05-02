Суд обрав запобіжний захід другому учаснику сутички з Найємом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Другого підозрюваного у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці, повідомляє кореспондент УНН.
Підозрюваному, раніше не судимому громадянину України Саїтову Ахмету Бабакаровичу інкримінують порушення ч.2 статті 296 Кримінального кодексу — “хуліганство, вчинене групою осіб”.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати чоловіка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму.