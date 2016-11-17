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15 марта, 19:03 • 110696 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153785 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103322 просмотра

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Суд избрал домашний арест для четвертого экс-полицейского из Кривого Озера

Суд избрал домашний арест для четвертого экс-полицейского из Кривого Озера

Киев • УНН

 • 8219 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для четвертого экс-полицейского из Кривого Озера, причастного к смерти жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.

Досудебным следствием установлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность экс-полицейского, который до последнего времени находился в статусе свидетеля, к причинению телесных повреждений пострадавшему.

"Сам подозреваемый отмечал, что он действительно был участником указанных событий, однако телесных повреждений потерпевшему не наносил", - сообщили в пресс-службе.

Следовательно, с учетом пояснений следователя, о том, что подозреваемый всегда появлялся для проведение следственных действий, в судебное заседание для избрания меры пресечения также появился добровольно, риск относительно укрытия от органов следствия и суда является не значительным и предотвратить его можно путем применения домашнего ареста. Учитывая это, подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в 25.12.2016 года.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний Александр Цукерман.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК в отношении трех сотрудников Кривозерского райуправления полиции ГУ НП Николаевской области.

25 августа Центральный райсуд Николаева под стражу трех подозреваемых в гибели А.Цукермана полицейских.

15 ноября прокуратура сообщила о подозрении в превышении служебных полномочий четвертому экс-полицейскому.

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