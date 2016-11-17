Суд обрав домашній арешт для четвертого екс-поліцейського з Кривого Озера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для четвертого екс-поліцейського з Кривого Озера, причетного до смерті жителя смт Криве Озеро Олександра Цукермана. Про це УНН повідомили в прес-службі Центрального райсуду Миколаєва.
Досудовим слідством встановлено обставини, які вказують на можливу причетність екс-поліцейського, який до останнього часу перебував у статусі свідка, до спричинення тілесних ушкоджень постраждалому.
“Сам підозрюваний зазначав, що він дійсно був учасником зазначених подій, проте тілесних ушкоджень потерпілому не завдавав”, — повідомили у прес-службі.
Відтак, з урахуванням пояснень слідчого, про те що підозрюваний завжди з’являвся для проведення слідчих дій, в судове засідання для обрання запобіжного заходу також з’явився добровільно, ризик щодо переховування від органів слідства та суду є не значним і запобігти йому можна шляхом застосування домашнього арешту. З огляду на це, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до 25.12.2016 року.
Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний Олександр Цукерман.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ стосовно трьох співробітників Кривозерського райуправління поліції ГУ НП Миколаївської області.
25 серпня Центральний райсуд Миколаєва взяв під варту трьох підозрюваних у загибелі О.Цукермана поліцейських.
15 листопада прокуратура повідомила про підозру у перевищенні службових повноважень четвертому екс-поліцейському.