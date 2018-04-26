Суд избрал арест для пойманного на взятке столичного судьи

"25 апреля следователь судья Соломенского районного суда Киева Вишняк рассмотрел ходатайство САП по Новаку Андрею Васильевичу по поводу содержания под стражей. По результатам рассмотрения данного ходатайства, оно было удовлетворено частично. Примененная к подозреваемому Новаку А.В. мера пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе сроком 60 дней. Срок действия постановления закончится 21 июня 2018 ", - отметили пресс-секретарь.



Также, как отметила Я.Квитченко, следственный судья определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс. грн.



В случае внесения залога, по ее словам, на Новака будут возложены обязанности являться к детективк, прокурорк или в суд, не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора, суда, сообщать об изменении своего места жительства, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, сдать паспорт для выезда за границу.



Также суд обязал подозреваемого носить электронное средство контроля.



Как сообщал УНН, ВРУ дала разрешение на арест судьи Голосеевского райсуда, задержаного на получении взятки.

24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.



Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье "получение неправомерной выгоды".



В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.